مصر.. تعديل وزاري وشيك وهذه الحقائب مرشحة للتغيير

كشفت مصادر مصرية برلمانية مطلعة أن البرلمان سيقر تعديلاً وزارياً وشيكاً.

وقالت المصادر لـ "العربية.نت" إن البرلمان سيعتمد تغيير نحو 10 وزارات، أبرزها التضامن والزراعة والصناعة والعدل والسياحة والشؤون النيابية، مضيفة أنه من المتوقع دمج وزارتي السياحة والآثار واستحداث وزارة للإعلام.

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وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن تتولى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إضافة لحقيبتها الوزارية الحالية التخطيط، كما سيتم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية ومنصب رئيس الوزراء للشؤون الخدمية.

وأكدت المصادر استمرار وزراء الحقائب السيادية: الدفاع والخارجية والداخلية، وكذلك بقاء وزراء الري والتعليم والهجرة.