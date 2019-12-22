مصر.. تعديل وزاري يشمل 10 وزراء وعودة الإعلام

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على تعديل وزاري شمل تغيير 10 وزراء وعودة وزارة الإعلام.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان المصري، إن التعديل الوزاري تمّ في ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترشيح بعض الحقائب الوزارية مؤكداً أن التعديلات تضمنت بقاء الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيساً لمجلس الوزراء، مع تكليفه بوزارة شؤون الاستثمار والإصلاح الإداري إلى جانب مهامه الحالية.

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وتضمن التعديل الوزاري تولي خالد العناني للسياحة والآثار، والمستشار عمر مروان وزيراً للعدل، الدكتورة هالة السعيد للتخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط لتولي حقيبة التعاون الدولي، وأسامة هيكل وزيراً للدولة للإعلام، ومحمد منار عنبة لوزارة الطيران المدني، ونيفين القباج للتضامن، ومحمد مرزوق القصير للزراعة، ونيفين جامع للتجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين فؤاد لوزارة شؤون المجالس النيابية.

وتضمن التعديل تعيين عدد من نواب الوزراء وهم غادة نبيل ورأفت عبد العزيز نائبين لوزير الاتصالات، وطارق توفيق نائبا لوزير الصحة، ومنتصر مناع نائبا لوزير الطيران، ومحمد أحمد عاشور نائبا لوزير التعليم، ورضا حجازي نائبا لوزير التعليم لشؤون المعلمين، وأحمد محمد حسين نائبا لوزير التعليم للتكنولوجيا، وعلاء عبد الحكيم خشب نائبا لوزير البترول، ومصطفى إبراهيم الصياد نائبا لوزير الزراعة، وسيد إسماعيل نائبا لوزير الإسكان، وغادة شلبي نائبا لوزير السياحة.

وكانت مصادر برلمانية قد كشفت سابقا لـ"العربية.نت" عن أن البرلمان سيعتمد تغيير نحو 10 وزارات، أبرزها التضامن والزراعة والصناعة والعدل والسياحة والشؤون النيابية، مضيفة أنه من المتوقع دمج وزارتي السياحة والآثار واستحداث وزارة للإعلام.

وأكدت المصادر استمرار وزراء الحقائب السيادية الدفاع والخارجية والداخلية، وكذلك بقاء وزراء الري والتعليم والهجرة.