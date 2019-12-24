مصر تتقدم بصيغة توافقية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

تقدمت مصر بصيغة توافقية بخصوص قواعد تشغيل وملء سد النهضة، وذلك خلال المفاوضات التي جرت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت وزارة الموارد المائية المصرية في بيان لها، الثلاثاء، إنها تقدمت بصيغة بديلة لربط سدي النهضة والسد العالي، بما يحقق مصلحة الطرفين وبما لا يمثل خطراً على مصر، مؤكدة سعيها قدماً فى المفاوضات للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا، بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، وخصوصا خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد.

موضوع يهمك قالت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، على "فيسبوك" إن وزير الخارجية، سامح شكري، بحث هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي... مصر تبحث أزمة ليبيا مع روسيا وألمانيا والأمم المتحدة مصر

وذكرت أن مصر حريصة على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاث، متمثلة في حق إثيوبيا في تحقيق التنمية التي تنشدها بما لا يمثل خطراً جسيماً على مصر، ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة.

يشار إلى أن الاجتماع جرى في ضوء مخرجات اجتماع واشنطن الذى عُقد فى 6 نوفمبر الماضي، حيث تم عقد ثلاثة اجتماعات، ومن المقرر عقد الاجتماع الرابع 9 و10 يناير المقبل لاستكمال النقاشات والمفاوضات.