اتفاق مصري يوناني على اتساق المصالح بالمتوسط

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، تناول المواقف ووجهات النظر حول شرق المتوسط والقضايا الإقليمية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن الاتصال تناول بحث العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، مضيفاً أنه تم خلال الاتصال التأكيد على اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط.

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني عن حرصه على تبادل وجهات النظر والتشاور مع الرئيس المصري تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية التنسيق المتبادل في هذا السياق، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر واليونان وقبرص.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.

وأكد السيسي خلال الاتصال على متانة وتميز العلاقات التي تربط بين البلدين، وتطلع مصر على الارتقاء بمختلف جوانب التعاون البناء، لا سيما على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي وعلي نحو يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.