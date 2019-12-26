رفض إيطالي مصري للتدخل الخارجي في ليبيا

أعلنت مصر وإيطاليا رفضهما لأي تدخلات خارجية في ليبيا. وخلال اتصال هاتفي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، على ضرورة تسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها.

وذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، بأن الاتصال شهد استعراض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس السيسي على ثوابت موقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، مع رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.

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من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي سعي بلاده لحل الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها، وذلك بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة قوة وفاعلية مؤسساتها، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، حيث أكد الجانبان الحرص على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.

وكان السيسي طلب خلال اتصال هاتفي في 19 ديسمبر مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بإنهاء الأزمة الليبية من خلال مقترب شامل يتضمن جميع جوانب القضية.