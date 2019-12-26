شاهد.. كسوف حلقي للشمس في مصر

شهدت مصر، اليوم الخميس، كسوفاً حلقياً الشمس، حيث أعلن مرصد حلوان أن سماء مصر شهدت كسوفاً حلقياً للشمس بعد شروقها اليوم على الحدود الشرقية و"سواحل البحر الأحمر".

وذكر أن الكسوف ظهر في مدينة رأس غارب لمدة 3 دقائق، وفى الغردقة لمدة 7 دقائق، وفى سانت كاترين 6 دقائق، وفى شرم الشيخ ودهب وطابا وسفاجا لمدة 9 دقائق، وفي القصير لمدة 12 دقيقة، وفي مرسى علم 15 دقيقة، وفي شلاتين 20 دقيقة، وفي أبو رماد لمدة 26 دقيقة، وفي حلايب 27 دقيقة.

وأوضح المرصد أن الكسوف الحلقي للشمس حالة خاصة من حالات الكسوف الشمسي، تحدث حينما يكون القمر، أثناء دورته الشهرية حول الأرض في طور المحاق، وذلك في نهاية الشهر القمري، وقبل ولادة الهلال الجديد مباشرة.

وأضاف أن "الكسوف الحلقي للشمس" يحدث عندما يقوم القمر بحجب معظم قرص الشمس، ويبقى جزء خارجي من الشمس مكوناً حلقة تحيط بالقمر، حيث يقع القمر بين الأرض والشمس، على خط الاقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري، قد أكد أمس الأربعاء أن ظاهرة الكسوف سوف تظهر في شكل حلقي في بعض الدول مثل الهند وسيرلانكا ومنطقة الهفوف بالمملكة العربية السعودية ورأس روبس بسلطنة عمان وبعض مدن الإمارات.

وقال إن الكسوف سيقطع ما يقارب من 12 ألف وتسعمائة كيلومتر من سطح الأرض ومغطياً مساحة يصل عرضها 118 كيلومتراً، مضيفاً أن أقصى مدة زمنية له ستكون ثلاثة دقائق وأربعين ثانية.