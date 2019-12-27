السيسي وبوتين يبحثان هاتفياً الملف الليبي

أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، إن الاتصال تناول استعراض تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق في هذا الإطار على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية، ومكافحة الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

وأكد الرئيس السيسي تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية في كافة المجالات، مشيداً بالمشروعات التنموية الهامة التي يتعاون البلدان في تنفيذها في مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.

موضوع يهمك يزور رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الجمعة، قبرص، وذلك على رأس وفد برلماني وبرفقة مسؤولين كبار من الجيش الليبي،... عقيلة صالح إلى قبرص.. للرد على اتفاق أردوغان-السراج المغرب العربي

وكان الرئيس المصري قد أجرى مساء الخميس اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب تناول ملفات المنطقة وخاصة الوضع في ليبيا".

وخلال الاتصال تم التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات بعض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس السيسي دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الامن الإقليمي بأسره.

وشدد السيسي، على ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.