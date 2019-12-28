السيسي يدعو لإنهاء التدخلات غير المشروعة في ليبيا

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت اجتماعا مع عدد من وزراء حكومته لبحث ملفات ليبيا وسد النهضة ودعم الأمن والاقتصاد.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، في مقدمتها استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، حيث وجه السيسي في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي.

وطالب السيسي بصون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.

موضوع يهمك نظم تونسيون، اليوم السبت، وقفة احتجاجية، تنديداً بالزيارة التي أداها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تونس ومحاولة... احتجاجات ضد زيارة أردوغان لتونس وتدخله في ليبيا المغرب العربي

وعلى الصعيد الخارجي، تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات، بينها تطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولي والإقليمي، في ضوء التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة.

وتناول الاجتماع تطورات مفاوضات سد النهضة، وذلك في إطار تمسك مصر بالتوصل لاتفاق يراعي كافة الشواغل المتعلقة بمصالحها وحقوقها المائية في نهر النيل، خاصةً تلك المتصلة بملء وتشغيل السد، بما يحقق في ذات الوقت مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.

وتطرق الاجتماع وفق ما ذكر راضي إلى آخر جهود مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة البترول والغاز، لا سيما من خلال التطوير والتحديث الجاري لقطاع البترول والغاز، حيث وجه السيسي بالاستمرار في تحديث وتطوير قطاع الغاز والبترول، بالإضافة إلى التركيز خلال الفترة المقبلة على المزيد مشروعات البنية الأساسية في هذا الإطار.