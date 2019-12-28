هل قطعت الكنيسة الروسية علاقتها ببابا الأقباط في مصر؟

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، إن ما تناقلته وسائل إعلامية بشأن قطع الكنيسة الروسية الأرثوذكسية علاقتها بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية غير صحيح، وفق مواقع إخبارية مصرية.

وقالت الكنيسة، في بيان لها اليوم، إن ما تم تداوله في هذا الشأن يخص البطريرك ثيؤدوروس الثاني بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس، وليس البابا تواضروس الثاني.

وأكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن العلاقة بينها وبين الكنيسة الروسية الأرثوذكسية وبين البابا تواضروس الثاني والبطريرك كيريل علاقة ممتازة، وإن هذه العلاقات لها حالياً عدة أوجه للتعاون المشترك بين الكنيستين، على صعيد المؤسسات التعليمية اللاهوتية وتبادل الخبرات الرهبانية والرعوية والإعلامية، أيضا في مجالي خدمة المجتمع المحلي في كل من البلدين والخدمة في أراضي الهجرة.

وشددت الكنيسة على أنها تتطلع كما الكنيسة الروسية إلى مزيد من التعاون والتقارب والعمل المشترك بما يحقق صالح الكنيستين.​