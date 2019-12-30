السيسي وماكرون يدعوان لـ"أكبر قدر من ضبط النفس" بليبيا

قال قصر الإليزيه، الاثنين، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي طالبا بـ"أكبر قدر من ضبط النفس" في ليبيا، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما مساء الأحد، تناول تطورات الأوضاع في ليبيا.

واعتبر الرئيسان ماكرون والسيسي الاتفاق الموقع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبي فايز السراج "مخالفا للقانون".

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وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أفاد بأن الاتصال شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية، خاصةً تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الرئيس السيسي ثوابت الموقف المصري الهادف إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتقويض نشاط الميليشيات المسلحة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا التي من شأنها زيادة تفاقم الوضع.

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من جانبه أكد الرئيس ماكرون سعي فرنسا لإيجاد حل سياسي في ليبيا، والتوافق على تكثيف الجهود الثنائية، وكذلك مع الشركاء الدوليين للعمل على حلحلة الوضع الحالي المتأزم في الملف الليبي على نحو يتضمن جميع جوانب القضية.

وتطرق الاتصال لعدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، حيث أعرب الرئيسان عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها.