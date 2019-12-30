الجامعة العربية تبحث الثلاثاء تدخل تركيا في ليبيا

تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية، الثلاثاء، على مستوى المندوبين بناء على طلب مصر لبحث التدخل التركي في أزمة ليبيا.

وتقدمت القاهرة بمذكرة رسمية للجامعة لعقد الاجتماع من أجل مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، والتي تنذر بتهديد استقرار المنطقة، داعية لاتخاذ موقف عربي في هذا الشأن.

وفور تقدم مصر بالطلب، أجرت الأمانة العامة للجامعة مشاورات مع العراق رئيس الدورة الحالية لمجلس ومصر صاحبة الدعوة، حيث تم الاتفاق على عقد الاجتماع في مقر الأمانة العامة، لمناقشة الخطوات الواجب اتخاذها للتعامل مع الموقف في ضوء التدخلات التركية بالشأن الليبي.