مصر .. الجيش ينتشر لتأمين احتفالات أعياد الميلاد

أعلن الجيش المصري نشر قواته لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد. وذكر العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري أن عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بدأت فى الانتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في حماية المنشآت والمرافق العامة ودور العبادة وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بالعديد من محافظات مصر.

وأضاف أنه تم دفع العديد من الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية وعناصر من الشرطة العسكرية وقوات التدخل السريع لمعاونة عناصر الشرطة المدنية في تأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية في نطاق مسؤوليتها وتنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التي تجوب الشوارع والميادين الرئيسية لتوفير الأمن والأمان خلال الاحتفالات.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت قبل أيام أنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية بجميع محافظات الجمهورية، استعداداً للاحتفالات بأعياد الميلاد، وتأمين المحتفلين سواء من المصلين أو من المترددين على الكنائس والأديرة.

وذكرت أنه تم اعتماد خطة، تتضمن نشر قوات التدخل والانتشار السريع إلى جانب القوات الأمنية التي تجوب الشوارع والميادين ومحيط دور العبادة، مضيفة أن الخطط الأمنية، شملت كذلك تكثيف التواجد الأمني وتعيين الارتكازات ونقاط التفتيش.

وأضافت الداخلية المصرية أنه تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية للمشاركة في عمليات الفحص والتأمين.