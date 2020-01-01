فيديو مروع.. قتلى بسقوط شاحنة من أعلى جسر في مصر

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخران، اليوم الأربعاء، في حادث سقوط سيارة من أعلى جسر في مصر.

وقال شهود عيان إن سيارة نقل (شاحنة) كانت تسير على كوبري الفنجري بمنطقة مدينة نصر شرق العاصمة المصرية القاهرة، اصطدمت بسيارة خاصة، ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائد النقل لينحرف بسيارته ويسقط بها من أعلى الكوبري.

وأسفر الحادث عن مقتل 3 أشخاص وهم قائد سيارة النقل واثنين من مرافقيه، وإصابة اثنين من مستقلي السيارة الأخرى، فيما هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وقامت بنقل المتوفين والمصابين للمستشفى.

وذكر مصدر أمني أن الحادث أدى لتوقف حركة المرور بالمنطقة، حتى تمكن رجال غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة القاهرة، من رفع آثار الحادث، وإعادة حركة المرور لطبيعتها.