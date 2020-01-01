مصرية ضمن أفضل 10 لاعبات سلة بالعالم تروي قصة نجاحها

بعد حصولها على جائزة أفضل لاعبة في البطولة الإفريقية لكرة السلة عام 2019، اختار الاتحاد الدولي لكرة السلة، الاثنين الماضي، اللاعبة ثريا محمد 24 عاما، لاعبة المنتخب المصري والنادي الأهلي المصري ضمن أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم من حيث الأداء الفردي في كرة السلة الثلاثية خلال عام 2019.

جاء ذلك بعد الأداء المتميز الذي ظهرت به اللاعبة ثريا في بطولة إفريقيا في دولة السنغال وخلال البطولة الإفريقية في دولة أوغندا.

وفي حديث لـ"العربية.نت" مع اللاعبة ثريا محمد أعربت عن مدى سعادتها لوصولها إلى هذا التصنيف وعن فخرها لتحقيق هذا الإنجاز، وأضافت ثريا أن هذا التصنيف يمثل لها تحديا وحافزا كبيرا لكي تظهر أفضل ما لديها في البطولات القادمة.

كما أضافت ثريا "في البداية تلقيت الخبر من خلال السوشيال ميديا عندما لاحظت تداول أصدقائها الخبر على صفحات التواصل الاجتماعي، وتلقيها التهاني من النادي والأصدقاء فرحة بوصولها لهذا التصنيف الدولي".





هذا وأكدت ثريا أن عائلتها من أكثر المشجعين والداعمين لها خلال التدريبات والبطولات، حيث بدأت ثريا ممارسة رياضة كرة السلة منذ 16 عاماً من عمر 8 سنوات، وكان تدريب كرة السلة هو الحافز لها أثناء الدراسة وصولاً للمرحلة الجامعية ودراستها لإدارة الأعمال، ورغم صعوبة التنظيم بين الدراسة والبطولات إلا أن ثريا استطاعت أن تنهي دراستها الجامعية بتفوق.

وأوضحت ثريا أنها تلقت دعما كبيرا من إدارة العمل خاصة قبل البطولات وأثناء البطولات التي تتطلب وقتا طويلا من التدريب والجهد، لذلك تعمل على تنظيم وقتها بين عملها والتدريب والبطولات.

واستطاعت اللاعبة أن تحصد الكثير من البطولات، ففي عام 2019 حصدت ثريا لقب هدافة بطولة كأس الأمم الإفريقية في دولة السنغال، كما حصدت لقب أفضل لاعبة في بطولة كأس إفريقيا في دولة أوغندا، وحصلت ثريا على لقب أفضل رامية عربية عام 2017.