السيسي يرأس اجتماعاً أمنياً لبحث تهديدات التدخل التركي

ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعا لمجلس الأمن القومي، اليوم الخميس، تم خلاله استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.

وتناول المجلس التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الصعد للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.

وتناول الاجتماع المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساوٍ ويفتح مجالات التعاون والتنمية.

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، قد أعلن عن عقد اجتماع للرئيس السيسي مع رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والري والخارجية ومدير المخابرات، حيث تناول عدداً من الموضوعات بشأن آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات الجاري اتخاذها لمكافحة الإرهاب في إطار حماية حدود الدولة وتأمينها.

ونوقش خلال الاجتماع عدد من الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ الأمن القومي، كما تم تناول تطورات مفاوضات سد النهضة، خاصةً في ظل الاستعدادات لإجراء الجولة القادمة من المفاوضات بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.