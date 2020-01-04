العثور على عملات إسلامية أثرية بكنيسة مصرية

عثرت السلطات المصرية على عملات أثرية تعود للعصرين الروماني والإسلامي بكنيسة أبو فانا الأثرية بمدينة ملوي بمحافظة المنيا، جنوب مصر.

ووجدت السلطات 3 صرر من الكتان بها 370 عملة معدنية وذلك أثناء رفع الرمال عن السور المحيط بالكنيسة.

وأوضح الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية أن هذه الصرر عثر عليها على عمق 2 متر وبداخلها مجموعة من العملات المعدنية بلغ عددها 370 عملة منها 341 عملة من العصر الإسلامي و29 عملة من العصر الروماني، مشيرا إلى أن المرممين المتخصصين بدأوا أعمال الصيانة والترميم اللازمة للعملات المكتشفة، والبدء فى دراستها وتوثيقها علميا تمهيدا لنشرها وتسجيلها.

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وذكرت وزارة الآثار أن تاريخ تل دير أبو فانا يعود إلى القرن الرابع الميلادي حيث يقع في مدينة ملوي ويُعرف أيضا باسم "دير الصليب" بسبب وجود العديد من الصلبان المزخرفة داخل كنيسته التي ترجع للقرن السادس الميلادي.

ويعد الدير من أوائل أديرة الصعيد، وقد صاحَب إنشاءه حركة الرهبنة الأولى، حيث أسسه القديس أبو فانا في القرن الرابع الميلادي.