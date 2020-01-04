لجنة الدفاع ببرلمان مصر: كل الخيارات مفتوحة للحفاظ على أمننا القومي

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، إن مصر لديها ثوابت محددة بشأن أمنها القومي.

وأضاف، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، بثته الجمعة، أن الثوابت المصرية هي تأمين اتجاهاتها الاستراتيجية ومصادر الثروة القومية، والجبهة الداخلية، واتخاذ جميع الإجراءات التي تحقق لها أمنها القومي.

وأوضح أن خطوات مصر تنطلق من القانون الدولي الذي يسمح لها باستخدام جميع قوى الدولة لحفظ أمنها القومي، ويتيح لها كل الخيارات.

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وفيما يتعلق بالخطوات التي يمكن أن تتخذها مصر بشكل استباقي، أوضح عامر أن "مصر ليست دولة معتدية، ولا ترغب أن تكون معتدية على أحد، كما أنها تنادي بالحلول السلمية لكل أزمات المنطقة وتدعمها، كما أنها ترفض أي تدخل خارجي في شؤون دول المنطقة، وتتخذ كافة الخطوات التي تراها مناسبة لأمنها القومي".

وشدد على أن مصر لا تتخذ إجراءات أمام إجراءات غير مؤكدة، وأن الأمن القومي المصري لديه كل الخيارات مفتوحة، وأنه في حال وجود إجراءات تتعلق بالأمن القومي سترى مصر ما يناسبها من إجراءات مقابلة يمكن اتخاذها.