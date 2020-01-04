مصر تنفذ عملية بحرية وقتالية بالمتوسط

قامت القوات البحرية المصرية بتنفيذ عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط.

وقال بيان للجيش المصري السبت إن العملية تمت باشتراك حاملة المروحيات جمال عبد الناصر ومجموعتها القتالية والتي شملت الفرقاطات طراز (جو ويند) وطراز (بيري) ولنشات صواريخ طراز (سليمان عزت) إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز (209) وعدد من وحدات مكافحة الغواصات وعناصر متعددة من القوات الخاصة.

وشهدت العملية اشتراك القوات الجوية والذي جاء متمثلاً في اشتراك الهليكوبتر الحديثة طراز( كاموف) وطائرات ( الأباتشي ) وطائرات (f-16) إضافة إلى الطائرات طراز (شينوك) في ظل الوقاية المحققة من عناصر الدفاع الجوي واشتراك مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية.

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وتميزت العملية بالتدريب بالتنوع في أساليب القتال مع الاستخدام لجميع عناصر العملية البرمائية سواء من حيث التخطيط والتنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة والذي عكس بصورة واضحة إمكانيات أجهزة القيادة العامة في الإشراف والقيادة والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المعقدة على المستوى الاستراتيجي والتعبوي والتكتيكي والذي يتطلب تنسيقات على كافة المستويات.

وشهد التدريب قيام عدد من الفرقاطات وطائرات طراز ( SH-2G ) بتنفيذ إطلاقات ناجحة من الطوربيدات المضادة للغواصات في إطار قيامها بمهامها القتالية وعملها كستائر حماية قريبة وبعيدة لتشكيل العملية البرمائية ضد تهديد الغواصات.