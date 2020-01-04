مواقع قبرصية: قمة بمصر ضد تحركات أنقرة بشأن الطاقة

أشارت مواقع قبرصية إلى أن قمة قريبة ستُعقد في مصر، خلال اليومين المقبلين، بحضور كل من اليونان وقبرص وفرنسا، لمواجهة الأطماع التركية وتكثيف الجهود الدبلوماسية ضد تحركات أنقرة في مجال الطاقة.

ويأتي عقد القمة بعد أيام من توقيع قبرص واليونان وإسرائيل على اتفاق بشأن بناء خط أنابيب غاز الشرق الأوسط، الذي تبلغ تكلفته 7 مليارات يورو.

الاتفاق الذي وقعته الدول الثلاث، الخميس، يهدف لمد خط أنابيب تحت البحر بطول 1900 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي من منطقة شرق البحر المتوسط إلى أوروبا.

ورغم معارضة تركيا للمشروع، فالدول الثلاث تهدف للتوصل إلى قرار نهائي بشأن تفاصيل الاستثمار في 2022 وإتمام خط الأنابيب بحلول 2025.

واتفقت حكومات أوروبية مع إسرائيل العام الماضي على المضي قدماً في المشروع المعروف باسم "إيست-ميد"، وهو مشروع خط أنابيب من المتوقع أن ينقل مبدئيا 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً من إسرائيل والمياه الإقليمية القبرصية، مروراً بجزيرة كريت اليونانية إلى البر اليوناني الرئيسي، وصولاً لشبكة أنابيب الغاز الأوروبية عبر إيطاليا.

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وقال مسؤول تركي الشهر الماضي إنه ليست هناك حاجة لمد خط أنابيب "إيست-ميد" لأن خط الأنابيب العابر للأناضول موجود بالفعل.

يأتي التوقيع لمد خط أنابيب "إيست-ميد" بعد أسابيع من إبرام تركيا وليبيا اتفاقاً لتعيين الحدود البحرية في المتوسط، في خطوة عارضتها اليونان وقبرص وإسرائيل.

ويقول محللون إن الاتفاق قد يشكل عائقا أمام خط الأنابيب المقترح الذي سيتعين مروره عبر المنطقة الاقتصادية التركية-الليبية المزمعة.