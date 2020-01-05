مصر.. العثور على جثث أسرة كاملة مكونة من 7 أفراد

أفادت مراسلة "العربية" بالعثور على جثث 7 أفراد من أسرة واحدة في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة شمال مصر، اليوم الأحد.

ولم تتكشف أسباب أو دوافع تلك الجريمة حتى الآن.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا يفيد بالعثور علي جثث أسرة كاملة بعزبة "علي" التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار، وعلي الفور انتقلت قيادات المديرية وبالفحص تبين العثور على جثث " ح.س.أ" البالغ من العمر 39 عامًا، وزوجته "ر.م.ش"، وأبنائه "ع، م،ع،م" ووالده المجني عليه الأول. وفق ما أوردت مواقع إخبارية مصرية.

وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.