السيسي للمصريين: لا أحد يمكنه استدراجنا فلماذا تقلقون؟

طالب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المصريين بالتكاتف والوقوف صفاً واحداً ضد محاولات الفتنة، مؤكداً أنه لا يوجد مجال لقلق المصريين طالما أنهم متحدون مع بعضهم البعض.

وقال خلال كلمة له في احتفال الكاتدرائية المصرية بعيد الميلاد المجيد إنه لا مجال للقلق، متسائلاً لماذا يقلق المصريون طالما أنه لا أحد يستطيع استدراجنا هنا أو هناك أو تصدير الخطر والمخاطر لنا؟.

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وتابع السيسي قائلاً "نحن نتعامل بشرف في زمن لا يوجد فيه شرف"، مضيفاً "أن الله وبدعوات الطيبين سيلهمنا البصيرة ونتخذ الإجراء الأفضل تجاه ما يجري حولنا".

وأضاف "نحن الآن في ظروف صعبة وأوضاع صعبة وعلينا أن ننتبه إلى أن ما يحدث حولنا كان يمكن أن يحدث مثله في مصر".

وطالب السيسي المصريين بالتماسك والوقوف صفاً واحداً ضد محاولات الفتنة والتفريق وتفتيت النسيج الوطني، مشيراً إلى أن مصر بلد واحد يحتوي الجميع دون زيادة أو نقصان.