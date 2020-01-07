مصر.. العثور على 5 كتل حجرية أثرية من الحجر الجيري

عثرت بعثة حفائر الإنقاذ في محافظة سوهاج جنوب مصر على 5 كتل أثرية من الحجر الجيري مختلفة الأحجام، وذلك أثناء أعمال الحفر الأثري الذي تقوم به بعثة حفائر الإنقاذ التي شكلتها وزارة السياحة والآثار في سبتمبر الماضي.

وعثرت البعثة قبل ذلك على كتل حجرية أثرية أثناء أعمال قيام مشروع للصرف الصحى بالقرية.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم نقل الكتل إلى معبد بطليموس الرابع المكتشف مؤخرا بمنطقة السوق بنفس القرية، حيث قام المرممون بأعمال التنظيف الأولي.

وأضاف أن الدراسة والفحص الأولي للكتل الحجرية والمناظر والنصوص المنقوشة عليها تشير إلى أن الكتل تخص مقصورة للمعبود أوزيريس، وترجع إلى عصر الملك بطليموس الأول، حيث زينت بثلاثة صفوف من المناظر، ونقش عليها عدد من الألقاب وهي: ابن الشمس (بطليموس) ملك الوجهين القبلي والبحري (ستب-إن-رع مري-آمون).

يذكر أن الوزارة كانت قد عثرت من قبل على جدار حجري يرجح أنه يخص معبدا أو مقصورة، وجد على إحدى كتله بقايا منظر يمثل آلهة الأقاليم حابى وأخرى مزينة بنقوش زخرفية.