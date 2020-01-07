مصر للطيران تعلق رحلاتها مؤقتاً إلى بغداد

أعلنت مصر للطيران، الثلاثاء، تعليق رحلاتها مؤقتاً إلى بغداد، مع تصاعد التوتر في أعقاب مقتل قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أميركية، الجمعة.

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وصرح باسم عبد الكريم المستشار الإعلامى لوزارة الطيران المدنى أنه نظراً للظروف الراهنة، وعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها مدينة بغداد العراقية، فقد تقرر تعليق رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى بغداد اعتباراً من الأربعاء 8 يناير وحتى الجمعة 10 يناير 2020 وذلك حفاظاً على سلامة الركاب والطائرات، لحين استقرار الحالة الأمنية بالمدينة.

وتابع "هذا وتتابع وزارة الطيران المدني الموقف أولاً بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقييم الوضع واتخاذ قرار استئناف الرحلات مرة أخرى عند تحسن الأوضاع الأمنية هناك".