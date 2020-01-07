وفاة القاضي المصري بمحاكمة سفاحي الحرب بيوغسلافيا

توفي اليوم الثلاثاء الدكتور فؤاد رياض أستاذ القانون الدولي والقاضي العربي الوحيد الذي شارك في محاكمة سفاح البوسنة والهرسك بيوغسلافيا السابقة عن عمر يناهز 92 عاما.

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عمل أستاذ القانون الراحل بجامعتي القاهرة والسوربون، وترأس لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها مصر عقب اندلاع ثورة 30 يونيو من العام 2013، كما تولى عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.

وشارك رياض كقاضٍ في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب بيوغسلافيا، وأصدر حكما باعتبار ما ارتكبه الزعيم السياسي لصرب البوسنة رادوفان كرازديتش للمسلمين في مدينة سربرنيتشا بالبوسنة في العام 1995 جرائم إبادة جماعية، معتبرا أن ما حدث في المدينة التي تقع في المنطقة الآمنة المحمية بقرار من الأمم المتحدة توافر فيه نية القصد الخاص وبالتالي يحاكم مرتكبوه بتهمة الإبادة الجماعية.