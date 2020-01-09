التحالف يعلق عملياته ضد داعش.. لحماية قواته بالعراق

أعلن التحالف الدولي تعليق عملياته العسكرية ضد داعش في العراق للتركيز على حماية القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف.

وقال التحالف على "تويتر" إن "الأنشطة التي تم تعليقها تشمل التدريب مع الشركاء ودعم عملياتهم ضد داعش".

ويأتي القرار في أعقاب اغتيال واشنطن للجنرال الإيراني، قاسم سليماني، في بغداد، ورد طهران بقصف صاروخي على قاعدتين عسكريتين في العراق تستضيف قوات أميركية.

ويركز التحالف جهوده في 5 مجالات لمكافحة داعش، وعلى الرغم من تعليق الأنشطة العسكرية في الوقت الحالي، إلا أن الأنشطة ستستمر بشكل طبيعي بما فيها مكافحة دعاية التنظيم الضارة، وتحقيق الاستقرار، وتعطيل التمويل.

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وأوضح التحالف أنه ينتظر مزيدا من التوضيح بشأن الطبيعة القانونية والآثار المترتبة على قرار البرلمان العراقي يوم 5 يناير/كانون الثاني بمغادرة قوات أجنبية لأراضي البلاد.

وشدد التحالف على أن المصالح المشتركة لجميع شركاء التحالف، ومن بينهم العراق، تقتضي مواصلة القتال ضد داعش.