السيسي يبحث هاتفياً مع بوتين تطورات الأزمة الليبية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تسعى لتحقيق الحل السياسي المكتمل في ليبيا وعدم التصعيد في الخليج.

وخلال اتصال هاتفي بينه وبين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، تناول ملف الأزمة الليبية، اتفق الزعيمان على تكثيف الجهود المشتركة للتركيز على تسوية الأزمة من خلال إطار شامل يدعم جهود مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، ويلبي طموحات الشعب الليبي ويفعل إرادته.

وجدد السيسي تأكيد موقف مصر الثابت تجاه ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي والتي تلقي بتداعياتها السلبية على مجمل القضية من كافة الجوانب وتقوض المساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وذكر السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الاتصال تناول مناقشة مستجدات الأوضاع في منطقة الخليج في ضوء التطورات الأخيرة، حيث تم التأكيد المتبادل على أهمية التهدئة وعدم التصعيد حفاظاً على أمن وسلامة الخليج.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق كذلك لعدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيسان الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية وتلك المتعلقة بالطاقة.