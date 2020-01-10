بالصور.. الثلوج تغطي مدينة سانت كاترين في سيناء

شهدت مدينة سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، صباح اليوم الجمعة، تساقطا للثلوج على المدينة مصحوبا بانخفاض شديد في درجات الحرارة.

كما صرح اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، أن درجات الحرارة انخفضت إلى 2 تحت الصفر، وتعتبر سانت كاترين أول مدينة تسجل هذه الدرجة هذا العام، كما تستعد المدينة لاستقبال موسم سقوط الثلوج. ويتم تفعيل إجراءات السلامة في مناطق جبل موسى والوديان وذلك لضمان عدم تعرض الزائرين لأي خطر.

وأعلن رؤساء الأحياء و الشركات القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حالة الطوارئ، والتوجه بسيارات شفط المياه في المناطق التي تراكمت فيها الثلوج حتى يتمكن المارة من العبور. كما يتم تطهير مخلفات السيول والبحيرات والسدود التي تم إنشاؤها ضمن مشروع حماية المدينة من أخطار السيول.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى تأثر معظم أنحاء مصر بنشاط شديد للرياح الباردة بسرعة ما بين 40 إلى 50 كلم في الساعة تصل إلى حد العاصفة الترابية في الطرق الصحراوية منها السلوم ومطروح وسيوة والواحات الغربية والإسكندرية.