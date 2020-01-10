"قادر 2020".. مناورات عسكرية شاملة للجيش المصري

قرر الجيش المصري، الجمعة، تنفيذ مناورة عسكرية بكافة الأسلحة المنضمة حديثاً له أطلق عليها "قادر 2020".

ويشارك في المناورة تشكيلات ووحدات القوات المسلحة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وذلك في إطار خطة التدريب القتالي.

وقال بيان للجيش اليوم إنه ستشارك في المناورة تشكيلات ووحدات من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، مضيفا أنها ستنفذ عددا من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الاستراتيجي للقوات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وعلى ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط.



ومن المقرر تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات البرية، لتأكيد وإثبات قدرة الجيش على تأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع كافة العدائيات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في توقيت متزامن.

وذكر الجيش أن المناورة تأتي للتأكيد على قوة وجاهزية القوات المسلحة لحماية مقدرات وثروات مصر.