بالصور.. ترميم أحد أقدم المعابد اليهودية في مصر

يفتتح وزير الآثار المصري، مصطفى وزيري، اليوم السبت، أحد أقدم المعابد اليهودية في مصر، وذلك بعد أول ترميم له منذ عام 1881.

يعد معبد "الياهو هنابي" الذي بُنى عام 1354 على يد الجالية اليهودية في مدينة الإسكندرية أحد أقدم المعابد اليهودية في الإسكندرية، وأكبر المعابد اليهودية في الشرق الأوسط، ويقع في شارع دانيال بمدينة الإسكندرية.

وتعرض هذا المعبد إلى انهيارات في بعض الأجزاء منه بسبب الأمطار والنوات، فيما تسبب في انهيار مصلى السيدات، وتم إغلاق المعبد لأعمال الترميم.

وشهد المعبد اليهودي أعمال الترميم لأول مرة منذ إنشائه، حيث كانت تتم أعمال صيانة دورية فقط، حيث بدأ مشروع الترميم في عام 2017 تحت إشراف وزارة الآثار.

كما يتميز المعبد اليهودي بمدخل بارز مرتفع عن سطح الأرض ببضع درجات من السلالم الرخامية ويسع 700 مصل، ويعلو باقي أجزاء الواجهة كتفان يتوسطهما عمودان يحملان القسم العلوي الذي يتكون من عقد نصف دائري يتوسطه عقد زخرفي يتكون من عقدين يتوسطهما جامة، ومحاط بعقد نصف دائري يعلوه خمسة أكاليل نصف دائرية، يبرز عنها شكل وردة ثلاثية البتلات، ويعلو ذلك النجمة السداسية وسط زخارف نباتية محورة، فيما يقع بالجهة الجنوبية الغربية مدخل يؤدي إلى الطابق الثاني حيث مصلى السيدات.