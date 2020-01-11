مصر تعلن الحداد 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، الذي وافته المنية فجر اليوم.

إلى ذلك، نعى البلاط السلطاني في عُمان فجر السبت، السلطان قابوس بن سعيد.

وفي بيان أصدره البلاط السلطاني في عُمان، فجر السبت، أعلن فيه وفاة السلطان قابوس بن سعيد، بثه عنه التلفزيون الرسمي للبلاد، ونشرته وكالة الأنباء العمانية على حسابها في تويتر.

موضوع يهمك أكد سلطان عمان، هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، خلال مراسم تنصيبه، السبت، أنه سيسير خارجياً على الخط الذي رسمه السلطان... سلطان عُمان: سنسير خارجياً على خط السلطان قابوس الخليج العربي

كما أعلن البلاط الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

وأشار ديوان البلاط السلطاني إلى أن "السلطان قابوس قاد نهضة شامخة أرساها خلال 50 عاماً منذ أن تقلد زمام الحكم في الثالث والعشرين من شهر يوليو/تموز عام 1970، وبعد مسيرة حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها، وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة، وأسفرت عن سياسة متزنة وقف لها العالم أجمع إجلالا واحتراما"، بحسب البيان.

من هو السلطان قابوس؟

السلطان قابوس بن سعيد، هو السلطان الثامن لعُمان في التسلسل المباشر لأسرة آل بوسعيد التي تأسست على يد الإمام أحمد بن سعيد في العام 1741.

ولد السلطان قابوس في الثامن عشر من نوفمبر 1940 في مدينة صلالة بمحافظة ظفار، وبدأ أولى مراحل تعليمه في عمان ومن ثم التحق بأكاديمية "ساند هيرست" الملكية العسكرية البريطانية في العام 1960، وتخرج فيها بعد سنتين.

وانضم السلطان قابوس إلى إحدى كتائب المشاة البريطانية العاملة آنذاك في ألمانيا الغربية، حيث أمضى 6 أشهر كمتدرب في فن القيادة.

وبعد إكماله العلوم العسكرية ضمن الوحدة التحق بدراسة نظم الحكم المحلي، وأكمل دورات تخصصية في شؤون الإدارة.

وفي العام 1964 عاد إلى عُمان وتعمّق في دراسة علوم الشريعة الإسلامية وحضارة وتاريخ السلطنة.

تسلم السلطان قابوس مقاليد حكم عُمان في 23 يوليو 1970، وعمل منذ ذلك الوقت على إقامة إصلاحات كبيرة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والثقافية.