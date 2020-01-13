المتحف المصري الكبير يستقبل 202 قطعة أثرية

استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية في محافظة الجيزة 202 قطعة أثرية من المتحف المصري بالتحرير ومنطقة آثار الهرم، من بينها 30 قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية، وذلك وسط إجراءات أمنية شديدة.

وصرح اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، بأنه من المقرر أن تدخل جميع القطع ضمن سيناريو العرض المتحفي بالقاعات المختلفة للمتحف بداية من عصر ما قبل الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني.

وأشار الدكتور الطيب عباس، مدير عام المتحف للشؤون الأثرية، إلى أن من أهم القطع التي استقبلها المتحف ثالوثا من الألباستر للملك تحتمس الأول، وتمثالا على شكل أبي الهول لتحتمس الثالث، وتمثالا لأمنحتب ابن حابو، ورأس تمثال لأمنحتب الثالث من الحجر الجيري الملون يرتدي تاج الحرب، بالإضافة إلى مجموعة أخرى متميزة من الآثار.

ومن جانبه، أكد الدكتور عيسي زيدان، مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف، أن جميع القطع خضعت لأعمال التوثيق والترميم، وتم تغليفها بأسلوب علمي حسب طبيعة وحجم كل أثر، خاصة المجموعة الخشبية من مركب خوفو الثانية، والتي تم إدخالها فور وصولها إلى مخازن الآثار المجهزة.

وأوضح أن عدد القطع الخشبية التي استقبلها المتحف من مركب خوفو الثانية وصلت إلى 942 قطعة، مشيرا إلى استخراج 1165 قطعة خشبية حتى الآن من موقع المركب بالقرب من هرم خوفو، واستمرار العمل على استخراج وترميم ونقل باقي القطع، والتي من المتوقع أن يصل عددها الى 1260 قطعة خشبية.

وأضاف زيدان أنه سيتم الانتهاء من رفع جميع القطع الخشبية الموجودة داخل الحفرة في غضون شهور قليلة طبقا للجدول الزمني المحدد لأعمال المشروع والذي توليه وزارة السياحة والآثار اهتماما خاصا باعتباره واحدا من أبرز أوجه التعاون بين مصر واليابان، التي تقدم دعما من خلال هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا)، وجامعة هيجاشى نيبون الدولية اليابانية برئاسة الدكتور ساكوجي يوشيمورا.