مصر.. 5 قتلى في سقوط بناية قديمة بالإسكندرية

لقي 5 أشخاص مصرعهم، صباح اليوم الاثنين، في حي العطارين بمدينة الإسكندرية، وذلك نتيجة سقوط أسقف عقار قديم خالٍ من السكان مُكون من دور أرضي، و3 طوابق علوية.

وتلقت وحدة عمليات المحافظة إخطارا يفيد بانهيار أسقف العقار رقم 46 شارع إسماعيل مهني بالعطارين، وعلى الفور كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالتوجه فوراً إلى موقع الحادث، والدفع الفورى بجميع المعدات الثقيلة، والسيارات اللازمة لرفع الأنقاض الناتجة عن الحادث.

وأشار اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة أنه جار نقل الجثث إلى مشرحة الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى الأميري الجامعي لتقديم الدعم الطبي اللازم له، كما تم تأمين المكان المحاط بالعقار لحماية المارة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وتبين بعد الفحص ومعاينة العقار أنه من المنشآت الآيلة للسقوط، وصادر له رخصة الهدم برقم 215 لسنة 2017، وخال من السكان، ويوجد منازعات قضائية بين المالك وصاحب المقهي بالدور الأرضي.