اتفاق مصري إيطالي على حل سياسي في ليبيا

اتفقت إيطاليا ومصر على تكثيف الجهود المشتركة لدعم مساعي التسوية السياسية للوصول إلى حل شامل للأزمة الليبية.

وقالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفق مع جوزيبي كونتي، رئيس وزراء إيطاليا خلال محادثاتهما في القاهرة، اليوم الثلاثاء، على حل الأزمة سياسيا، على نحو يستعيد الاستقرار في ليبيا، ويدعم قدراتها ومؤسساتها الوطنية، ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها ويصون مواردها.

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وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه برئيس الوزراء الإيطالي في زيارته للقاهرة، مثمناً العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، والاهتمام المتبادل بتطوير مجالات التعاون المشترك، ومؤكداً الأهمية التي توليها مصر لتطوير تلك العلاقات في مختلف أبعادها المتنوعة خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن تعزيز التنسيق والتعاون الثنائي القائم بين البلدين للتصدي للعديد من التحديات الإقليمية في منطقة المتوسط.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى ما تمثله تلك الزيارة من رسالة واضحة بمتانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مؤكداً حرص الحكومة الإيطالية على ترسيخ ودفع هذه العلاقات، بالإضافة إلى استمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ظل الدور المحوري الذي تضطلع به مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.