قرار بتشريح جثمان أميركي توفي بالسجن ومدان بـ"فض رابعة"

أصدر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، قرارا بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان أميركي توفي مساء الاثنين داخل السجن وهو مدان في قضية فض رابعة.

وقرر النائب العام إجراء التشريح لجثمان المحكوم عليه مصطفى قاسم عبد الله محمد للوقوف على أسباب وفاته، كما طلب ملفه الطبي وسؤال الأطباء المشرفين على علاجه وحالته لدى وصوله إلى مستشفى "قصر العيني"، وكذلك سؤال الأطباء المعالجين له خلال فترة قضاء عقوبته بمستشفى سجن طرة.

وكان المتوفى الذي يحمل الجنسية الأميركية قد نقل من مستشفى سجن طرة إلى مستشفى جامعة القاهرة، الأحد، لتلقي العلاج غير أنه فارق الحياة مساء الاثنين.

وأدين الأميركي المتوفى في قضية فض رابعة والتي وقعت أحداثها في أغسطس 2013، وصدر ضده حكم بالسجن المشدد 15 عاما بتهمة ارتكاب جرائم أثناء فض الاعتصام.

بيان الداخلية

وأصدرت وزاره الداخلية المصرية بيانا بشأن وفاة السجين. وأوضحت أنه على "خلفية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وفاة (مواطن مصري يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية مصطفى قاسم) داخل سجنه متأثراً بإضرابه عن الطعام. وبالفحص تبين أن المذكور تم نقله إلى مستشفى ليمان طرة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة لمعاناته من مرض "السكري"، ونظراً لتطور حالته الصحية تم نقله إلى مستشفى المنيل الجامعي لمعاناته من ارتفاع نسبة السكر بالدم وتم حجزه بالمستشفى. وبتاريخ 13 الجاري تبلغ من المستشفى المشار إليها بوفاة المذكور إثر حالته المرضية".