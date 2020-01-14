مصرع 3 مصريين في انهيار سور مدرسة بالأردن

لقي 3 مصريين مصرعهم في انهيار سور مدرسة بمحافظة إربد بالأردن.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن السفارة المصرية بعمان أبلغت بحادث انهيار جزء من سور مدرسة في محافظة إربد في شمال الأردن، ما أسفر عن مقتل 3 مصريين وإصابة اثنين آخرين، مضيفة أن السفارة تواصلت فور وقوع الحادث مع السلطات المحلية بمحافظة إربد وبعض أعضاء الجالية المصرية لمتابعة الإجراءات الفورية المتخذة عقب وقوع الحادث.

وأضافت أن السفارة تتابع الإجراءات الخاصة بنقل جثامين المواطنين الثلاثة إلى مصر، وكذلك لقاء المواطنين المصابين في الحادث للاطمئنان عليهما، مشيرة إلى أنه يجري حاليا متابعة التحقيقات، لضمان حصول أقارب المواطنين المتوفين والمُصابين أيضا على حقوقهم.

إلى ذكر محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم محافظ الفيوم، جنوب غربي مصر، أن المتوفين الثلاثة من المحافظة، وأن المحافظ يتابع مع وزيرة الهجرة إجراءات نقل جثامينهم.

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وتبين أن المتوفين الثلاثة، هم: محمد شعبان عبد الحليم وسامح جبالي وشعبان عبد الشافي وينتمون لقريتي كفر عميرة وقرفص بمدينة طامية، وكانوا يعملون في ترميم مدرسة كفر راكب الثانوية في لواء الكورة بمحافظة إربد قبل أن يقضوا في انهيار سور المدرسة.