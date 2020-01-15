السيسي يفتتح اليوم قاعدة عسكرية بالبحر الأحمر قرب حدود السودان

يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قاعدة عسكرية في منطقة رأس بناس بمحافظة البحر الأحمر وبالقرب من الحدود السودانية.

وتحمل القاعدة اسم "برانيس الجنوبية" وتقع على بعد 200 كلم جنوب مدينة مرسى علم وبالقرب من منطقتي حلايب وشلاتين على الحدود السودانية.

ويأتي افتتاح القاعدة في وقت يجري فيه الجيش المصري مناورات ضخمة تحمل اسم "قادر 2020" على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وساحلي البحرين الأحمر والمتوسط .

وأعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أن عناصر من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين والمنطقتين المركزية والجنوبية نفذوا عدداً من الأنشطة القتالية بالتعاون مع كافة الأفرع الرئيسية .

وذكر أن الأنشطة التدريبية بدأت برفع حالات الاستعداد القتالي والاصطفاف والتفتيش للعناصر المشاركة، تلاها تنفيذ عناصر الجيش الثاني الميداني عددا من المداهمات للبؤر والأوكار الإرهابية بمناطق شمال سيناء، وكذا تكثيف إجراءات التأمين على الأنفاق والمعابر والمعديات مع اتخاذ إجراءات التأمين على طول المجرى الملاحي لقناة السويس وساحل البحر المتوسط بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية.

وأضاف أن عناصر الجيش الثالث الميداني قامت بتنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية ومداهمة البؤر الإرهابية بمناطق وسط سيناء مع الاستمرار فا تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ونفق أحمد حمدي وتأمين سواحل خليج السويس وخليج العقبة بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية وتأمين الأهداف الحيوية والمقاصد السياحية بوسط وجنوب سيناء.

وأعلن المتحدث العسكري أن عناصر المنطقة الجنوبية العسكرية قامت برفع درجات الاستعداد وتنفيذ مشروع تكتيكي مع الرماية بالذخيرة الحية مع تأمين الحدود الجنوبية مع دولتي السودان وليبيا، وتنفيذ العديد من الأنشطة داخل نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.