دعم السعودية لقضايا المنطقة أمام البرلمان العربي اليوم

يستعرض الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي، اليوم الأربعاء، أمام البرلمان العربي في العاصمة المصرية القاهرة، دور المملكة في دعم قضايا العرب.

وصرح الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بأن البرلمان العربي سيعقد اليوم الأربعاء جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع، بمشاركة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، لتناول كافة القضايا العربية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في ليبيا والعراق.

وأضاف أن وزير الخارجية السعودي سيلقي كلمة أمام البرلمان العربي، يستعرض فيها مواقف المملكة ومبادراتها وجهودها لدعم قضايا الأمة العربية، والعمل على تعزيز الأمن القومي العربي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.