مصر تكشف تفاصيل القبض على خلية إلكترونية مدعومة تركياً

كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل القبض على خلية إلكترونية مدعومة تركياً في القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، الأربعاء، إنه في إطار جهودهاً لكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والدول الداعمة لها والتي تهدف إلى النيل من البلاد وهدم ركائزها واختراق الجبهة الداخلية، فقد رصد قطاع الأمن الوطني اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية باتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات، التى أسستها جماعة الإخوان بدعم من دولة تركيا.

وذكرت الوزارة أنه من خلال هذا المركز كان يتم إعداد تقارير سلبية، تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر وكالة الأناضول الرسمية في تركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي.

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وأكدت المعلومات تولي التركي أيدوغان عثمان قالا بلك (هارب) وبعض العناصر التركية والإخوانية إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد، مضيفةً أنه تم عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا استهداف المقر.

وأضافت الوزارة أنه أمكن ضبط كلاً من التركي حلمي مؤمن مصطفى بلجى المدير المالي).

والإخواني حسين عبدالفتاح محمد عباس (المدير الإدارى والإخواني حسين محمود رجب القباني (مسؤول الديسك).

والإخواني عبدالسلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالي).

وأوضحت الوزارة أنه عُثر على العديد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية مضيفةً أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.

وكانت السلطات التركية قد شنت حملة ضد مصر اليوم بسبب اعتقال مراسلي الوكالة واستدعت الخارجية التركية القائم بالأعمال المصري للاستفسار منه حول سبب مداهمة مقر الوكالة وضبط أعضائها، يذكر أن السلطات المصرية أغلقت مكتب الوكالة في مصر منذ سنوات بسبب توتر العلاقات بين البلدين وانتقادات الرئيس التركي لمصر.