مصر.. أمر بترحيل تركيين متهمين ضمن خلية مدعومة من أنقرة

أمر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، بإخلاء سبيل تركيين اثنين متهمين ضمن خلية "الأناضول" الإلكترونية.

وقرر الصاوي تسليم المتهمين للسفارة التركية وللجهة الإدارية للعمل نحو سرعة تسفيرهما خارج البلاد.

وكانت التحريات الأمنية، التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية المصرية، قد كشفت عن اتخاذ إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة "سيتا" للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان بدعم من أنقرة.

كما قامت الخلية بإعداد تقارير سلبية، تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي.

إلى ذلك ذكرت الداخلية المصرية أن الخلية كان يقودها التركي، أيدوغان عثمان قالا بلك (هارب)، وبعض العناصر التركية والإخوانية، وهم حلمي مؤمن مصطفى بلجي وحسين عبدالفتاح محمد عباس وحسين محمود رجب القباني وعبدالسلام محمد حسن إبراهيم.