مباحثات السيسي والبرهان.. اتفاق حول ليبيا وسد النهضة

تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان.

وأكد السيسي على الروابط التاريخية الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، مشيراً إلى متابعته الحثيثة لكافة التطورات على الساحة السودانية، مشدداً على الموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، وفق المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، السفير بسام راضي.

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من جانبه، ثمن البرهان التقارب الشعبي والحكومي المتأصلين بين مصر والسودان، والجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، مشيداً بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.

إلى ذلك بحث الجانبان تطورات عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مفاوضات سد النهضة والأزمة الليبية، حيث تم التوافق على استمرار التشاور المكثف والتنسيق المشترك في هذا السياق.