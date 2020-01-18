السيسي يصل برلين للمشاركة في قمة حول ليبيا

وصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الألمانية، برلين، السبت، للمشاركة في قمة دولية، الأحد، تبحث التوصل إلى تسوية سلمية في ليبيا.

وتوجه إلى برلين أيضا أمين الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، السبت، لحضور القمة ترعاها المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، من أجل السلام في ليبيا.

وتشمل جولة السيسي الأوروبية، بريطانيا، حيث يشارك في لندن بقمة الاستثمار البريطانية الإفريقية.

وكان الرئيس السيسى تلقى منذ أيام قليلة اتصالاً هاتفياً من ميركل لبحث الأوضاع الليبية، وتوافق الجانبان على أن أي مسار لحل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية يجب صياغته في إطار شامل يتناول كافة جوانب القضية من النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، مع ضرورة تقويض التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

وأثار التدخل التركي في ليبيا إلى جانب حكومة "الوفاق" استنفاراً في العالم العربي ودول جوار ليبيا.

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هذا ومن المقرر أن يعرض أبو الغيط أمام القمة ثوابت الجامعة العربية فيما يخص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للوضع الليبي، عبر تثبيت وقف إطلاق النار القائم بين الجيش الليبي وبين حكومة الوفاق في طرابلس منذ يوم 12 يناير/كانون الثاني الجاري، مع دعوة الأطراف الليبية إلى التوافق على الترتيبات اللازمة للوصول إلى وقف دائم للعمليات العسكرية، واستئناف عملية الحوار بمساراتها العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية المختلفة تحت رعاية المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة.

كما سيجدد الأمين العام رفض الجامعة لكافة أشكال التدخلات العسكرية الخارجية في الشأن الليبي، وسيدعو إلى امتثال كافة الدول والمنظمات المشاركة في عملية برلين للمخرجات التي ينتظر صدورها عن القمة، والالتزام بكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر السلاح وسيادة وسلامة الدولة الليبية.

وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة العربية كانت قد شاركت في كافة الاجتماعات والمراحل التحضيرية لقمة برلين، والتي انطلقت في سبتمبر/أيلول الماضي، بغية حشد الدعم الدولي المتناسق للجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية ومساندة العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لاستكمال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.