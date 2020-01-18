مصر.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في تهريب عملات لتركيا

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر من ضبط تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص تخصص في تهريب جرائم النقد الأجنبي للخارج، وخاصة دولة تركيا.

وذكرت الرقابة الإدارية في بيان رسمي السبت أن أعضاء التشكيل العصابي تخصص في التعامل مع النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي المرخص له وبالمخالفة للقانون ، مضيفة أن التشكيل العصابي قام بإصطناع محررات منسوب صدورها للعديد من الشركات الأجنبية تفيد شراء بضائع بمبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية.

وقالت الرقابة الإدارية إن أعضاء التشكيل العصابي قاموا باستخدام محررات منسوب صدورها لمصلحة الجمارك المصرية وممهورة بأختام مزورة تفيد استلام تلك البضائع واستخدام تلك المحررات في تهريب مبالغ مالية كبيرة من النقد الأجنبي للدول الأجنبية، وخاصة ‏دولة تركيا. تم إبلاغ النيابة التي تولت التحقيق.