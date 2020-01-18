شكري يرد على تركيا: مصر لها حدود برية وبحرية مع ليبيا

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن مصر لها حدود برية وبحرية مع ليبيا، وهذا ما يجعلها صاحبة مصلحة في الدخول في أي ترسيم حدود مباشر، تتفق مع قواعد القانون.

وأوضح أن ما تم التوصل إليه من اتفاق بين رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج وتركيا من الناحية الفنية ليس فيه تعدٍّ على الحقوق المصرية، ولكن هذا الاتفاق غير قانوني وهو والعدم سواء.

وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية في "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي" ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الهدف من الذهاب إلى مؤتمر برلين هو أن تجتمع الدول الإقليمية ذات التأثير والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لوضع خارطة الطريق والعناصر الضرورية لاستعادة الاستقرار إلى ليبيا، مؤكدا أن هذه الدول لديها القدرة على تنفيذ رؤيتها في استعادة استقرار ليبيا.

موضوع يهمك ذكرت مصادر أمنية وطبية في العراق أن متظاهرين قتلا، فيما أصيب 25 آخرون في اشتباكات مع قوات الأمن في إطار حركة الاحتجاجات... مقتل متظاهرين وإصابة 25 باشتباكات مع الأمن العراقي العراق

وأشار شكري إلى أن الموقف المصري بضرورة تناول كافة العناصر المؤثرة على الوضع في ليبيا، وهي أن يكون هناك اتفاق سياسي وهناك توافق داخلي وخارجي، والقضاء على الإرهاب واستعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وخضوع السلطة التنفيذية للسلطة، ومسؤولية الجيش والشرطة في مهام الأمن.

وأكد شكري أن مستوى التمثيل المصري في مؤتمر برلين، سوف يتم الإعلان عنه رسميا في الساعات القادمة. وعما إذا كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيحضر مؤتمر برلين أم لا قال: "إذا تم تحديد ذلك سوف تعلن عنه الرئاسة".

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أصدر تصريحا قبل أيام اعتبر فيه: "أن ليس لمصر حدود مع ليبيا".