تحقيق مع عامل مصري.. حفر حتى وصل لمعبد أثري في بيته

اكتشفت قوة ضباط تابعة لمباحث شرطة السياحة والآثار في سوهاج بمصر معبداً يعود للعصر "البطلمي"، داخل منزل عامل بمركز المنشاة، أجرى حفريات في بيته إلى أن وصل للمعبد دون إبلاغ السلطات.

في التفاصيل، وردت معلومات لشرطة السياحة والآثار، تفيد بقيام عامل مصري بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله، بدائرة مركز المنشاة.

وتبين للشرطة وجود حفر مستطيل الشكل قطره متر مربع، وعمقه 7 أمتار، ووجود سرداب من الناحية الجنوبية، وصالة معبد مكونة من 6 أعمدة كاملة بقواعد من الحجر الجيري وعليها رسومات وزخارف.

بغرض الاتجار!

كما قررت لجنة من الآثار أن ما وجدته يمثل كشفاً أثرياً لمعبد يعود للعصر البطلمي.

وأوصت بتشكيل لجان لبيان الرسومات والزخارف المتواجدة عليها، كما جرى التحفظ على المنزل والمضبوطات.

وبعد توجيه التهم للمتهم اعترف بقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار، بقصد الاتجار.