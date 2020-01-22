وفد من الكونغرس الأميركي في شمال سيناء لتفقد الأوضاع

أعلن تامر الرفاعي، المتحدث العسكري المصري، اليوم الأربعاء، عن قيام وفد من الكونغرس الأميركي بزيارة إلى محافظة شمال سيناء.

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وذكر الرفاعي أن 6 من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قاموا بزيارة محافظة شمال سيناء حيث تفقدوا بعض المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العريش في مجال التنمية الاقتصادية. كما زاروا محطة تحلية المياه جارٍ إنشاؤها في العريش.

وأضاف الرفاعي أن أعضاء الوفد أشادوا بأهمية علاقات التعاون التي تربط مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات، مؤكدين على أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين على كافة الصعد في ظل ما تبذله مصر من جهود في مواجهة الإرهاب.

وبحسب الرفاعي، أشاد أعضاء الوفد بجهود القوات المسلحة المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار ولعودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء، فضلاً عن توفير كافة المتطلبات المعيشية لأهالي شمال سيناء.

وأوضح المتحدث العسكري أن هذه الزيارة تأتي في ضوء تدعيم العلاقات المصرية الأميركية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.