"مرجان -16".. مناورات بحرية سعودية مصرية بالبحر الأحمر

انطلقت فعاليات التدريب البحري السعودي المصري المشترك "مرجان – 16" الذي تجري فعالياته بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية في مصر ويستمر لعدة أيام.

وذكر المتحدث العسكري المصري أن التدريب يتضمن عقد العديد من المحاضرات النظرية والمؤتمرات التدريبية، وتنظيم معرض لتقديم الأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب، مضيفا أن التدريب سيشمل كذلك تنفيذ العديد من البيانات العملية والأنشطة، منها تنفيذ عدة رمايات تكتيكية للقوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين بمختلف الأسلحة الصغيرة، وكذا تنفيذ إغارة على هدف ساحلي بالذخيرة الحية باشتراك جماعات القناصة.

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ويهدف التدريب إلى صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة، وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلا البلدين الشقيقين، والتعرف على أحدث نظم التسليح البحري المستخدمة على المستوى الإقليمي.

وأكد المتحدث العسكري المصري أن التدريب مرجان – 16 يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة السعودية المصرية بغرض تعزيز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة من خلال التدريب على العمل المشترك لمجابهة التهديدات الحالية والمستقبلية وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية للدول الشقيقة والصديقة المطلة على البحر الأحمر.