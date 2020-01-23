سامح شكري: إجماع على رفض تدخل دول تستقدم مرتزقة لليبيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن المشاركين في اجتماع دول الجوار الليبي، الذي استضافته الجزائر، اليوم الخميس، أجمعوا على رفض التدخلات الأجنبية في الأزمة الليبية.

وقال شكري في تصريحات له من الجزائر نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، إنه كان هناك رفض تام للتدخلات الخارجية في ليبيا، واهتمام بالمقاومة والقضاء التام على العناصر الإرهابية، ورفض الدول التي تستقدم عناصر إرهابية أو مرتزقة لتزكية وإشعال الصراع العسكري.

موضوع يهمك نشرت شبكة "بلومبيرغ" أنه إذا تمكن المدعون العامون الأميركيون من المضي قدماً ضد بنك خلق، فربما يتحمل البنك التركي غرامات... مليار دولار غرامة ضد بنك تركي قريباً لازدرائه محكمة أميركية العرب و العالم

توزيع عادل للثروة

وأشار إلى أن اجتماع الخميس كان إيجابيا ومن الأهمية أن يعقد في هذا التوقيت في إطار دور دول الجوار الليبي المتأثرة باستمرار الأزمة والصراع العسكري في ليبيا، وقدوم العناصر الإرهابية والمخاطر التي تشكلها.

وأضاف شكري أن كل ذلك استدعى التواصل بين دول الجوار لبحث الآثار المترتبة على استمرار الأوضاع وأهمية معاونة الأشقاء في ليبيا لتجاوز هذه الأزمة.

وأكد وزير الخارجية المصري أنه كان هناك توافق خلال الاجتماع على أهمية دورية انعقاد آلية الحوار بين دول الجوار الليبي، مضيفا أن دول الجوار يجب أن تسهم في التواصل مع الأشقاء في ليبيا لدعم جهود التسوية السياسية والعمل على تجاوز المصاعب المرتبطة بضرورة تناول كافة القضايا بشكل شامل.

وقال إن "هذه القضايا تشمل ضرورة تعديل تكوين المجلس الرئاسي وإعادة توزيع الثروة بشكل عادل ومسؤولية الجيش الوطني الموحد في تأمين ليبيا والقضاء على الإرهاب ومسؤولية المجلس التشريعي في مراقبة الجهاز التنفيذي وتفكيك الميليشيات المسلحة لأثرها المدمر على الحياة السياسية وعلى إمكانية اتخاذ القرارات بعيد عن تأثيراتها".

القضاء على الإرهاب

ولفت شكري إلى أن التطورات كلها تحتم استمرار التواصل مع الشركاء الدوليين، "وكانت هناك فرصة خلال الاجتماع للاستماع لرؤية وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي شارك في جزء من الاجتماع وعرض مخرجات مسار برلين للتسوية السلمية للأزمة الليبية".

وأوضح وزير خارجية مصر أنه "لا بد لكل الجهود أن تتكاتف على رؤية واضحة ترفض محاولات الاستقطاب ومحاولات فرض الإرادة أو فرض النفوذ لدول من خارج الإقليم".