مصر تفحص المسافرين القادمين من الصين خشية "كورونا"

أكدت مصادر في مطار القاهرة الدولي، الخميس، أن المطار بدأ في فحص الركاب القادمين من الصين بحثا عن أعراض لفيروس كورونا الجديد الذي انتشر هناك.

وقالت المصادر: "بدأت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة في اتخاذ إجراءات احترازية لفحص الركاب القادمين من الصين تنفيذا لتعليمات منظمة الصحة العالمية لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد وسط الركاب".

وأضافت أن هناك أطباء ومراقبين طبيين في صالات الوصول مزودين بالمعدات الطبية المطلوبة لفحص الركاب القادمين من الصين.

وأوضحت المصادر أن المضيفين على الطائرات تلقوا توجيهات كذلك بالإبلاغ عن أي حالة بين المسافرين وسيجري عزل أي حالة اشتباه ونقلها إلى مستشفى.

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وأشارت إلى "رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمطار القاهرة ضمن خطة لوزارة الصحة المصرية بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية)، وذلك على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية".

وذكرت أن كل المطارات المصرية في حالة تأهب قصوى وتلقت نفس التعليمات، ولكن معظم الرحلات القادمة من الصين يستقبلها مطار القاهرة.

هذا وفي الوقت الذي يواصل فيه فيروس كورونا حصد المرضى وإثارة الذعر في الصين والعالم بأسره، تدرس منظمة الصحة العالمية إعلان حالة طوارئ دولية. وبالتزامن، شددت العديد من مطارات العالم إجراءات مكافحة الفيروس.

وفي أحدث تطور، فرضت الصين، الخميس، الحجر الصحي على مدينة ثانية قرب ووهان (وسط) بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت بلدية مدينة هوانغانغ أن حركة القطارات ستتوقف في المدينة التي يسكنها 7,5 مليون نسمة، والواقعة على بُعد 70 كيلومتراً نحو شرق ووهان، حتى إشعار آخر في نهاية النهار.

وأكدت بكين وفاة 17 شخصا وإصابة 571 من جراء الفيروس حتى مساء الأربعاء.