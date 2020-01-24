حسني مبارك يجري عملية جراحية.. ونجله يغرد بصورة

أعلن علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الجمعة، أن والده خضع لعملية جراحية مساء أمس.

اجرى والدي مساء أمس عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله 🙏 pic.twitter.com/O9fi0bRffN — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) January 24, 2020

وأكد علاء مبارك في تغريدة على حسابه في تويتر أن حالة والده مستقرة.

ولم يكشف نجل الرئيس المصري الأسبق عن تفاصيل إضافية عن الجراحة.

وخضع مبارك للجراحة في مستشفى المعادي العسكري جنوب العاصمة القاهرة.

وظهر مبارك في أكتوبر الماضي لأول مرة منذ تنحيه قبل 9 سنوات على يوتيوب، حيث تحدث عن ذكرياته عن حرب أكتوبر 1973.

وفي 26 ديسمبر من العام 2018، ظهر مبارك على شاشات التلفزيون للمرة الأخيرة، أمام محكمة الجنايات خلال إدلائه بشهادته في قضية اقتحام السجون، والمتهم فيها الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي وقادة جماعة الإخوان المسلمين.

يبلغ الرئيس المصري الأسبق من العمر 92 عاما، حيث ولد في العام 1928، وتولى حكم مصر منذ العام 1981، واستمر 30 عاماً حتى تنحيه في 11 فبراير من العام 2011، بضغط من المطالبات الشعبية إثر ثورة 25 يناير.