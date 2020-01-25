ضبط 14 هارباً من تنفيذ أحكام في مطار القاهرة

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، من ضبط 14 هارباً من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة استمرت عدة ساعات بمشاركة جميع الجهات المعنية بالمطار، كما تم تحرير 67 مخالفة مرورية. وفق وسائل إعلام مصرية.

وأفاد مصدر بمطار القاهرة، أن سلطات المطار شنت حملة أمنية مكبرة استمرت عدة ساعات بمشاركة جميع الجهات المعنية بالمطار لضبط الخارجين عن القانون والمترددين على صالات السفر والوصول بالمطار، وأسفرت الحملة عن ضبط 14 هارباً من تنفيذ أحكام قضائية.

ورحلت قوات الأمن الهاربين إلى قسم الخليفة بالقاهرة، تمهيداً لنقلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.